توضيح مهم من «الصحة» بشأن منع ذوي الحساسية من أخذ لقاح كورونا

تواصل – فريق التحرير:

تواصل وزارة الصحة حثها الدائم للمواطنين والمقيمين على الحصول على لقاح كورونا المتوفر مجانا للجميع بمختلف مناطق المملكة.

وتلقى حساب وزارة الصحة على تويتر سؤال من أحد المواطنين قال فيه: “لماذا من يعانون من الحساسية أو أخذ إبرة للحساسية ممنوعين من أخذ اللقاح؟”.

وأجاب حساب الوزارة بقوله: “من الفئات الممنوعة من أخذ لقاح فايروس كورونا الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة لدواء معين أو لقاح سابق والتي تطلبت أخذ حقنة الإبينفرين”.