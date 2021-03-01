توضيح مهم من «الصحة» بشأن منع ذوي الحساسية من أخذ لقاح كورونا

تواصل – فريق التحرير:
تواصل وزارة الصحة حثها الدائم للمواطنين والمقيمين على الحصول على لقاح كورونا المتوفر مجانا للجميع بمختلف مناطق المملكة.
وتلقى حساب وزارة الصحة على تويتر سؤال من أحد المواطنين قال فيه: “لماذا من يعانون من الحساسية أو أخذ إبرة للحساسية ممنوعين من أخذ اللقاح؟”.
وأجاب حساب الوزارة بقوله: “من الفئات الممنوعة من أخذ لقاح فايروس كورونا الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة لدواء معين أو لقاح سابق والتي تطلبت أخذ حقنة الإبينفرين”.
مساءك صحة
من الفئات الممنوعة من أخذ لقاح فايروس كورونا الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة لدواء معين أو لقاح سابق والتي تطلبت أخذ حقنة الإبينفرين
مع تمنياتنا للجميع الصحة والعافية
— الصحة_937 (@SaudiMOH937)March 1, 2021