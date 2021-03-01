«هدف» يعلن عن 1400 وظيفة عبر تمهير في القطاع الحكومي والشركات الكبرى

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أعلن صندوق الموارد البشرية بالتعاون مع عدد من الجهات في القطاع العام والشركات السعودية الكبرى عن توفر (1414) وظيفة شاغرة (خلال الأسبوع الحالي) للرجال والنساء في مختلف المناطق، عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) على النحو التالي:

• الفئات المستهدفة:

– خريجي وخريجات الدبلوم.

– خريجي وخريجات البكالوريوس فأعلى.

أهم جهات التوظيف:

– شركة الطيران المدني السعودي

– وزارة الاقتصاد والتخطيط

– وزارة الاستثمار

– وزارة التجارة

– وزارة البيئة والمياه والزراعة

– الهيئة العامة للنقل

– المديرية العامة للبريد

– الهيئة العامة للجمارك

– الهيئة العامة لعقارات الدولة

– الهيئة العامة للإحصاء

– الهيئة العامة للغذاء والدواء

– هيئة حقوق الإنسان

– الهيئة الملكية لمدينة الرياض

– هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

– هيئة تقويم التعليم والتدريب

– وزارة النقل

– وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

– مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

– صندوق تنمية الموارد البشرية

– صندوق التنمية الصناعية السعودي

– صندوق التنمية السياحي

– صندوق التنمية الزراعية

– مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية

– مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة

– برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل

– شركة المياه الوطنية

– بنك البلاد

– بنك الامارات دبي الوطني

– الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

– الشركة الوطنية لخدمات الإسكان

– شركة طيران ناس

– شركة اتحاد الاتصالات

– شركة نجم لخدمات التأمين

– الشركة التعاونية للتأمين

– المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية

– الشركة الوطنية للفحص والاختبار الفني (متابعة)

– البنك العربي الوطني

– جامعة جازان

– المستشفى السعودي الألماني

– شركة الخزف السعودي

– مجلس الضمان الصحي التعاوني

– برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية

– شركة مطارات الرياض

– شركة نيوم

– الشركة الوطنية للرعاية الطبية

– شركة تطمين السعودية للإستثمارات والمشاريع

– شركة سيمنز العالمية

– الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية

– مصنع جنرال إلكتريك لتقنيات صناعة الطاقة

– الجمعية السعودية للسفر والسياحة

– شركة البلاد للإستثمار

– شركة اتحاد عذيب للاتصالات

– شركة الحفر العربية

– بنك الخليج الدولي

– بنك الرياض

– البنك السعودي للإستثمار

– البنك العربي الوطني

– البنك السعودي البريطاني

– شركة الراجحي المصرفية للإستثمار

– شركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية

– الشركة السعودية للصناعات العسكرية

– شركة تطوير التعليم القابضة

– المعهد السعودي التقني للتعدين

– فرع وزارة المياه بمنطقة المدينة المنورة

– مدارس التربية النموذجية

– شركة المعدات المكملة للطائرات

– مجلس الضمان الصحي التعاوني

– شركة الإلكترونيات المتقدمة

– الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل

– شركة الطائرات المروحية

– شركة التصنيع الوطنية

– شركة الفارابي للبتروكيماويات

– المركز الوطني للتخصيص

– شركة مصنع عافية العالمية

– شركة بترومين

– الشركة العالمية للصناعات الكيميائية

– مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية

– الشركة الوطنية لحلول الأعمال

– شركة تمكين للتقنيات

– شركة الراجحي للخدمات الإدارية

– الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)

– شركة تكامل لخدمات الأعمال

– معهد البحوث والدراسات الاستشارية

– مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية

– شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية

– مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

• الشروط العامة للإنضمام إلى برنامج تمهير:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على المؤهل المحدد في إعلان الوظيفة (الدبلوم أو البكالوريوس) في التخصص المناسب للوظيفة الشاغرة

– أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.

– أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

– لا يشترط الخبرة.

• مزايا برنامج تمهير:

– تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.

– يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.

– يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.

– يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.

– يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

– يحصل المتدرب على تغطية تأمين ضد المخاطر.

• نبذة عن تمهير:

برنامج (تمهير) من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يتيح لحديثي التخرج التدريب على رأس العمل داخل المملكة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 شهور في المنشآت المتميزة بالقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ويمنح مكافأة شهرية قدرها 3000 ريال شهريًا لحملة البكالويوس أو 2000 ريال شهرياً لحملة الدبلوم.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظائف حسب جهة التوظيف وتعبئة الطلب على الرابط:(اضغط هنـــا).