توقعات طقس الثلاثاء.. ضباب ورياح نشطة على عدة مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء بمشيئة الله، نشاط في الرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة نجران قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية وسماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل شرورة 34 كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل طريف 4 درجات كأقل درجة حرارة.

ارتفاع درجات الحرارة

في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد، ارتفاع درجات الحرارة يومي الأربعاء ‏والخميس المقبلين، بعدد من مناطق المملكة. ‏

وأوضح مركز الأرصاد، أن المناطق التي ستتأثر بارتفاع الحرارة هي الرياض، ‏والقصيم، والشرقية، وحائل، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، و ‏تبوك، والجوف، والحدود الشمالية.

انخفاض الحرارة نهاية الأسبوع

وأشار إلى أن درجات الحرارة ستعاود الانخفاض على تلك ‏المناطق، اعتبارًا من مساء الخميس والجمعة، ‏مصحوبة بنشاط للرياح مثير للأتربة والغبار. ‏

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ، نجران، الرياض ،الشرقية).