شاهد.. تنظيف سطح الكعبة المشرفة خلال 20 دقيقة بأحدث المعدات

99 «وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ.فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ»..صلاة المغرب من المسجد ...