شاهد.. تنظيف سطح الكعبة المشرفة خلال 20 دقيقة بأحدث المعدات

تواصل – فريق التحرير:
نشر حساب “رئاسة شؤون الحرمين” عبر توتير مقطع مصور لعملية غسل سطح الكعبة المشرفة بأحدث الأجهزة والمعدات.
وأظهر المقطع قيام مجموعة من العمال بتنظيف سطح الكعبة المشرفة، واستخدم العمال أدوات التنظيف والآلات الكهربائية في سحب الأتربة الموجودة على السطح.
وتفاعل النشطاء مع الفيديو مشيدين بالحرص على نظافة سطح الكعبة باستمرار والعمل على تنظيفه دائما.
تقرير مرئي | بأياد وطنية وآليات حديثة
(20) دقيقة لتنظيف سطح الكعبة بشكل دوري.
#رئاسة_شؤون_الحرمينpic.twitter.com/YdaJVih6A3
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain)March 1, 2021