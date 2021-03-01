شكراً أبطال الدفاع الجوي.. واقفين وثابتين نهدي الأيام تعريف الثبات

تواصل – فريق التحرير:

بطولات تتسطر على أرض المملكة، على أيدي رجال وأبطال الدفاع الجوي، ضد عدوان الميليشيات الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران.

وفي هذا السياق تفاعل الآلاف من المواطنين والمقيمين عبر وسم “#شكرا_أبطال_الدفاع_الجوي” مثمنين تضحيات رجال وأبطال الدفاع الجوي حيث تصدر الترند مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة والمنطقة في خلال ساعات معدودة.

وأشاد المغردون بجاهزية رجال الدفاع الجوي في صد وردع أي اعتداءات تحاول النيل من أرض البطولات والتضحيات دفاعاً عن المقدسات والأرض والعرض ضد اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية، داعين لهم بالثبات والنصر على العدو الغاشم.

رب اجعل هذا بلداً آمناً

وقال الشيخ د. عائض القرني: “رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا” ، شكراً أبطالنا البواسل لمواقفهم المُشرّفة دائماً في حماية الدين والوطن، اللهم ثبّت أقدامهم، واجعل النصر حليفهم، واجعل الدائرة على أعدائهم، اللهم احفظ ديننا ووطننا، وأدم علينا سلامتنا وأمننا.

وغرد بدر العساكر ‎مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد بقوله وطن آمن بفضل الله، ثم بجهود أبطالنا في الدفاع الجوي، عيوننا الساهرة على أجواء المملكة، لننعم بالأمن والأمان.. تحية فخرٍ وإكبار.

وقال فيصل العبدالكريم المهتم بنشر التوعية الاستهلاكية: “شكراً لله ثم لكم، شكرا أبطال الدفاع الجوي”، ولكل إخواننا المرابطين على الحدود وفقهم الله ونصرهم على العدو.

وغرد الإعلامي عبدالله البندر بقوله “اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين”.

مهوى أفئدة العالمين

وقال وليد البخاري سفير المملكة لدى لبنان “حمى الله المملكة العربية السعودية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين ومهوى أفئدة العالمين”.

وقال سعود بن عبدالله “يا دارنا دام الغلا ورث الأجداد، خطاك سو الجهل وأحلامه السود، شكرا أبطال الدفاع الجوي، والله يحمي هذا البلد ويديم علينا الأمن والأمان”.

وقال الصحفي عناد العتيبي “دمرت قوات الدفاع الجوي في السعودية كافة التهديدات الحوثية الممولة من إيران.. (في ساعتين فقط.. تم اعتراض وتدمير هجوم باليستي و5 مسيرات مفخخة كانت باتجاه الرياض والمنطقة الجنوبية).

ودُونَ حُدودها أُسْدُ الرِّياضِ

وتفاعل الشاعر يحيى رياني بأبيات شعرية قال فيها:

يُرِيدُونَ الرِّياض بكُلِّ جهدٍ

ودُونَ حُدودها أُسْدُ الرِّياضِ

سلاماً للرّياض وساكنيها

من الغدّارِ إنَّ الله قاضي

ويُرسلُ كلّ صاروخٍ تعيسٍ

فيرجعُ بعدهُ خالي الوفاضِ

وقال سلمان بن حثلين:

كل شغمـومٍ يشـوف المعـارك تسلّي

يسمع الرمي كنّه سامعٍ له “دعابه” !

نردع الجاهل وعينه ما تبات

وتفاعل الكاتب والإعلامي عبدالله بن زنان بقوله:

واقفين وثابتين ولا علينا

نهدي الأيام تعريف الثبات

لا نوينا شي نقدر من يدينا

نردع الجاهل وعينه ما تبات

وقالت أ.د.نوال العيد أكاديمية سعودية “رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظ على بلادنا أمنها وولاة أمرها ورخاءها، وأوزعنا أن نشكر نعمك، واجز أبطال الدفاع الجوي عنا خير الجزاء، ووفقهم لكل خير، ومن أرادنا بسوء فأشغله في نفسه، ورد كيده في نحره”.

صد عدوان الحوثي

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، قد صرح في وقت سابق، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – مساء (السبت) وصباح الأحد الموافق (27 -28 فبراير 2021م ) من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي “واحد” أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة (الرياض)، وعدد (6) طائرات دون طيار “مفخخة” تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية وكذلك مدينة جازان ومدينة خميس مشيط.

وأضاف العميد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار ”المفخخة”.

كفاءة قوات الدفاع الجوي

وبين العميد المالكي أن كفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تصدت وأحبطت هذه التهديدات برصدها عند إطلاقها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية ومن ثم متابعتها وتدميرها.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الاعتداءات والأعمال الإرهابية والتعامل مع مصادر التهديد وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.