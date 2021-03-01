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«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 40 لشهر «مارس»

«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 40 لشهر «مارس»
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تواصل – فريق التحرير :

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الإثنين، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 40 دفعة شهر مارس 2021.

ودعا البرنامج المستفيدين للتحقق من النتائج عبر تسجيلهم للدخول على بوابة حساب المواطن الإلكترونية ، وذلك من خلال الرابط التالي :هنا.

شروط الأهلية

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة.

كما يشترط حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

تعديل البيانات

وكان حساب المواطن، قد أكد أن الفترة المحددة لتعديل البيانات المضافة على برنامج حساب المواطن عند حدوث أي تغيير هي 15 يوماً ، وذلك لضمان استمرارية الدعم.

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