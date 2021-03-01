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خبراء يكشفون سر التخلص من دهون البطن ودور المشروبات الغازية في تكوينها

خبراء يكشفون سر التخلص من دهون البطن ودور المشروبات الغازية في تكوينها
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تواصل – وكالات:

أكد خبراء في كلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن، أن المشروبات الغازية تؤدي إلى تراكم الدهون في البطن وتؤثر بشكل كبير على فقدان الوزن، وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج في تجربة شارك فيها أكثر من 2500 متطوع، بحسب صحيفة “إكسبرس”.

ووفقاً للصحيفة، لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين يشربون المشروبات السكرية يوميًا لديهم مستويات دهون حشوية أعلى بنسبة 10 % من أولئك الذين لم يكن لديهم مثل هذه العادات، ولم يوصِ الباحثون بالشاي الحلو لمن يريدون فقدان الوزن.

وأشاروا إلى أن النظام الغذائي الصحيح لهذه المشكلة هو الأطعمة الغنية بالألياف والدهون الصحية والحبوب الكاملة، بالإضافة إلى ذلك، للتخلص من الوزن الزائد حول الخصر، ينصح الأطباء بممارسة النشاط البدني لمدة نصف ساعة يوميًا.

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