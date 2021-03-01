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«العدل» تدشن خدمات رخص مأذوني الأنكحة إلكترونيًا

«العدل» تدشن خدمات رخص مأذوني الأنكحة إلكترونيًا
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تواصل – واس :

دشنت وزارة العدل ممثلة في الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة، خدمات إصدار رخص مأذوني الأنكحة إلكترونيًا عبر منصة “ناجز “najiz.saممثلة بطلب رخصة جديدة، وتجديد رخصة، وإعادة قيد رخصة، لتسهل إجراءات الترخيص للمأذونين.

وأكدت الوزارة أن الخدمة تأتي ضمن مسيرتها في خطة التحول الرقمي الشاملة لتيسير خدماتها وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين.

يذكر أن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وجه بالتوسع في تقديم خدمة العقد الإلكتروني للزواج في عموم مناطق المملكة، عبر منصة “ezawaj.sa“، بعد نجاح الإطلاق التجريبي للخدمة في الرياض.

وتوفر خدمة العقد الإلكتروني للزواج الوقت والجهد على المستفيدين، عبر اختصار الكثير من الإجراءات السابقة، وإلغاء مراجعة العديد من الجهات الحكومية، حيث تغني منصة زواج عن مراجعة المستفيد للمحكمة لتوثيق العقد، ومراكز الفحص الطبي لمعرفة نتائج الفحص، والأحوال المدنية لتسجيل واقعة الزواج، كما ألغت وثيقة العقد الورقية، ودفتر الضبط الخاص بالمأذون، حيث تقدم جميعها إلكترونياً، إضافة لتمكين المستفيدين الحصول على نتائج الفحص الطبي ما قبل الزواج إلكترونيًا.

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