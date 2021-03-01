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«الأعلى للقضاء» يقرر إلغاء الدوائر الإنهائية بمحاكم الأحوال في 5 مدن

«الأعلى للقضاء» يقرر إلغاء الدوائر الإنهائية بمحاكم الأحوال في 5 مدن
مجلس القضاء الاعلى الجديد
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تواصل – فريق التحرير:

قررالمجلس الأعلى للقضاء إلغاء الدوائر الإنهائية في محاكم الأحوال الشخصية في 5 مدن ومحافظات.

ووفقاً لـ”الوطن”، أكد المجلس أن المدن والمحافظات المشمولة بالقرار هي: “الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والطائف”.

جاء ذلك في سياق تعميم للأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للقضاء، صالح بن عبد العزيز السحيمان، موجه إلى رؤساء محاكم الأحوال الشخصية في المدن والمحافظات الخمس.

 وأشار التعميم إلى قرار المجلس المتضمن الموافقة على محضر معالجة دوائر الإنهاءات في المحاكم العامة والأحوال الشخصية.

وتُعنى محاكم الأحوال الشخصية وفق ما نصت عليه المادة «33» من نظام المرافعات الشرعية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: إثبات الزواج، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، الرجعة، الحضانة، النفقة، والزيارة، إثبات الوقف، الوصية، النسب، الغيبة، الوفاة وحصر الورثة، الإرث، قسمة التركة بنوعيها المالية والعقارية بالتراضي والإجبار، أو حصة وقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب، وغيرها.

 

 

 

 

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