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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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«الحرس الوطني» تُحدد آخر موعد لتحديث بيانات المتقدمين السابقين للتجنيد

«الحرس الوطني» تُحدد آخر موعد لتحديث بيانات المتقدمين السابقين للتجنيد
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحرس الوطني، عن آخر موعد لتحديث بيانات المتقدمين السابقين للتجنيد عبر البوابة الإلكترونية، وذلك بنهاية يوم غد الثلاثاء الموافق 18 / 7 / 1442هـ.

وأوضحت الوزارة أن التحديث يشمل المتقدمين السابقين للتجنيد، ولا يشمل من تم قبوله سابقًا، مشيرة إلى أن تحديث البيانات لا يعني القبول، وسيتم الفرز حسب الشواغر والمفاضلة والاحتياج.

وأبانت أنه سيتم استبعاد أي مؤهل أو تخصص غير موجود في القائمة المعتمدة من الوزارة للحاصلين على شهادة (بكالوريوس أو دبلوم)، مشيرة إلى أنه عند إضافة مؤهل أكاديمي أعلى سيتم احتساب تاريخ التقديم من تاريخ التحديث الحالي.

ودعت الراغبين في التقدم وتحديث بياناتهم للاطلاع على التفاصيل من خلال الرابط (أضغط هنا).

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