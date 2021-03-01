«أبل» تستعد لطرح هاتفها الجديد «آيفون 13».. وتوقعات بإصداره في هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:

بدأت شركة أبل الاستعداد لطرح الجيل الجديد من هواتف آيفون 13.

وأوضح تقرير تقني نشر مؤخراً ، إنه لم يتحدد الاسم الذي يمكن إطلاقه عليه بشكل نهائي.

ويقول مينغ تشو كو خبير أسواق التكنولوجيا إن أبل تعتزم طرح 3 فئات من الهاتف الذكي وستكون “آيفون 13″ و”آيفون 13 ميني” و”آي فون 13 برو ماكس”، في حين لم تحدد أبل موعد طرح الجهاز الجديد.

ويقول موقع سي نت دوت كوم إن أبل لم تقدم أي إشارة إلى توقيت الإعلان عن الهاتف الجديد، واستناداً إلى تاريخ آبل فإنه يمكن التنبؤ بتوقيت مؤتمرات الكشف عن هواتف آي فون. وفي حين غيرت جائحة فيروس كورونا المستجد أسلوب أبل في تقديم منتجاتها خلال العام الماضي، حيث خلا مؤتمرها في سبتمبر الماضي ولأول مرة منذ 8 سنوات من تقديم جيل جديد من هاتف آي فون، ولكن من المحتمل أن تعود الشركة إلى طريقتها المعتادة خلال العام الحالي.

وبحسب المحلل كو فإنه من الممكن الكشف عن “آيفون 13” خلال سبتمبر المقبل، وعادة ما يتم طرح هواتف آي فون الجديدة في الأسبوع الثالث من سبتمبر.