«المرور» يضبط قائد شاحنة متهور على طريق سريع بجدة

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن القبض على سائق مركية كان يقود بطريقة متهورة على طريق سريع في جدة.

جاء ذلك بعد بلاغ قدمه أحد الأشخاص قال فيه: “مرفق لكم مقاطع وصورة لشاحنة يستقلها سائق بحالة غير طبيعية قام بالمراوغة في خط المدينة السريع بجدة، كما قام بالتجاوز وكاد ان يتسبب بعدة حوادث”.

وناشد المتابع بسرعة القبض على قائد الشاحنة، واتخاذ الإجراءات النظاميه بحقه.

من جانبها، أكدت إدارة المرور القبض على السائق قائلة: “‏تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.