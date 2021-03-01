الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

استشاري: زيادة عدد الحاصلين على لقاح «كورونا» يساهم في انتهاء الجائحة

استشاري: زيادة عدد الحاصلين على لقاح «كورونا» يساهم في انتهاء الجائحة
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح مدير الصحة العامة بمجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار، أن انتهاء جائحة فيروس كورونا مرتبط بأخذ معظم الناس للقاح كورونا.

وأكد في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”، أنه كلما زادت أعداد المطعمين ضد الفيروس، كلما اقتربت الجائحة من الانتهاء.

وأضاف “العمار” أن وزارة الصحة توفر اللقاح في جميع انحاء المملكة، ناصحاً الجميع بتلقي اللقاح لكونه يساهم في رفع الوقاية من الإصابة بالفيروس وزيادة مناعة الجسم.

 وأشار إلى أن التطعيم يقي من المضاعفات الخطيرة التي تنتج من الإصابة بالفيروس.

 وتدعو وزارة الصحة الجميع للتسجيل عبر تطبيق “صحتي” لأخذ جرعتي اللقاح، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من لبس الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

 

مواد ذات صلة

هل تتأثر مناعة الجسم عقب أخذ الجرعة الأولى من لقاح «كورونا»؟.. استشاري يوضح

هل تتأثر مناعة الجسم عقب أخذ الجرعة الأولى من لقاح «كورونا»؟.. استشاري يوضح

تنبيه من «الأرصاد» لسكان جازان: سحب رعدية ممطرة حتى الـ7 مساءً

تنبيه من «الأرصاد» لسكان جازان: سحب رعدية ممطرة حتى الـ7 مساءً

بعد استيفاء متطلبات السلامة.. «الطيران المدني» تسمح بعودة طائرة «بوينج 737 ماكس» إلى الخدمة

بعد استيفاء متطلبات السلامة.. «الطيران المدني» تسمح بعودة طائرة «بوينج 737 ماكس» إلى الخدمة

مواطن يروي كيف دفعته إصابة أحد أقاربه بـ«كورونا» لأخذ اللقاح.. ويوجه نصيحة للجميع (فيديو)

مواطن يروي كيف دفعته إصابة أحد أقاربه بـ«كورونا» لأخذ اللقاح.. ويوجه نصيحة للجميع (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>