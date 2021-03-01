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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«الحمادي» يوضح عدد الساعات المناسبة لاستخدام الهاتف الذكي بحسب عمر الطفل

«الحمادي» يوضح عدد الساعات المناسبة لاستخدام الهاتف الذكي بحسب عمر الطفل
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تواصل – فريق التحرير :

كشف الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عن عدد الساعات المناسبة لكل طفل لاستخدام الهاتف الذكي بحسب عمره.

وأشار الحمادي، إلى تحذير الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال “AAP”، والتي ذكرت فيه أنه حفاظاً على الطفل من خطر الشاشات الإلكترونية “الجوال والكمبيوتر ونحوها” يجب اتباع التالي حسب عمر الطفل:

-أقل من عامين: لا يشاهد أي شاشة أبداً
-من 2 إلى 4 أعوام: المشاهدة لأقل من ساعة يومياً
-أكثر من 5 أعوام: لا تزيد عن ساعتين يوميًا

وكان الحمادي، قد كشف عن إضافة مهمة لمتصفح جوجل كروم، تعمل على منع الأطفال من ترك منصة مدرستي ومشاهدة اليوتيوب، مشيرا إلى أنه يمكن تحميلها عن طريق الرابط التالي :هنا.

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