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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى مشروع «نيوم»

وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى مشروع «نيوم»
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

وأوضحت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الإنتاج: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال، أو التجارة الإلكترونية)، أو أي مجال مشابه.

– مدير الترميم والتأهيل: شهادة الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (علم الآثار، الترميم، الهندسة).

– مدير المشروع: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو التسويق، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف :هنا.

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