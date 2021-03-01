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مواطن يروي كيف دفعته إصابة أحد أقاربه بـ«كورونا» لأخذ اللقاح.. ويوجه نصيحة للجميع (فيديو)

مواطن يروي كيف دفعته إصابة أحد أقاربه بـ«كورونا» لأخذ اللقاح.. ويوجه نصيحة للجميع (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

وجه مواطن نصيحة للجميع بضرورة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بعد إصابة أحد أقاربه بالفيروس ونقله للعناية المركزة في أحد المناطق.

وقالفي لقاء مع قناة “الإخبارية”: إن إصابة أحد أقاربه بفيروس كورونا دفعته إلى التوقف عن التهرب من الحصول على اللقاح والحرص على التسجيل وتلقي الجرعة الأولى.

وأضاف أنه تهرب أكثر من مرة من الحصول على اللقاح المُضاد للفيروس، لكنه رأى في النهاية أن الأفضل له هو التسجيل وتلقي اللقاح  

وأشار إلى أنه سجل في تطبيق “صحتي” لأخذ اللقاح في الثالثة فجراً وفوجئ بعد 6 ساعات، بتحديد موعد لتلقي الجرعة الأولى، مشيداً بجهود وزارة الصحة باهتمامها بصحة الجميع وتوفير اللقاح.

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