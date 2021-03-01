الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تعرّف على أبرز 3 أنواع من الصداع المزمن وطرق العلاج

تعرّف على أبرز 3 أنواع من الصداع المزمن وطرق العلاج
0

تواصل – وكالات :

ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا، أن الصداع المزمن يُعد أحد أكثر المشاكل التي يعاني منها الكثيرون في وقتنا الحاضر، وأشارت إلى أنه يؤثر سلباً على مسار حياة الإنسان ويعوق نشاطاته اليومية.

وكشفت الصحيفة عن ثلاثة أنواع من الصداع وطرق معالجته كالتالي :

صداع التوتر المزمن

صداع التوتر المزمن هو أكثر أنواع الصداع شيوعًا. يحدث هذا بسبب تقلص عضلات الجبهة، مما قد يؤدي إلى ألم خفيف ومتوسط في جانبي الرأس.

والصداع الناتج عن التوتر خفيف إلى معتدل من حيث الألم ولا يتعارض مع الحياة اليومية.

يمكن أن تؤدي الضوضاء العالية والأبخرة والشاشات الزرقاء الساطعة للأجهزة، إلى الإصابة بصداع التوتر، لذا يُنصح بالابتعاد عن الشاشات قدر المستطاع وتجنب مصادر الضوضاء.

الصداع النصفي المزمن

عادة ما يتركز الصداع النصفي في جانب واحد من الرأس، وهو في الغالب اضطراب وراثي ناتج عن خلل في تنظيم الناقلات العصبية والالتهابات، والنشاط الكهربائي في الدماغ، عادة ما يتسبب هذا النوع من الصداع بآلام في الرأس يمكن أن تستمر لأيام، ويؤدي الصداع النصفي أيضاً إلى زيادة الحساسية للضوء والصوت والرائحة.

بشكل عام، يعتبر الصداع النصفي اضطراباً عرضياً ويمكن أن يكون بسبب عدة عوامل تتعلق بنمط الحياة مثل الاستخدام المفرط لأدوية الصداع. لإدارة هذه الحالة، يجب أن يعرف المرء الأسباب الكامنة وراء هذا الصداع ويحاول تجنبها.

صداع الكافيين

يحدث صداع الكافيين بسبب الإفراط في تناول الكافيين، حيث يؤثر محتوى الكافيين الموجود في القهوة على تدفق الدم في دماغنا، ويمكن أن يؤدي تناول الكثير منه في يوم واحد إلى حدوث صداع الكافيين، والإقلاع عنه فجأة يمكن أن يكون له تأثير مماثل.

ولتجنب ذلك، يُنصح بتناول الكافيين باعتدال، وتعتبر كمية 250 مل من القهوة لمرتين في اليوم، أكثر من كافية.

مواد ذات صلة

احذر.. هذه الأعراض قد تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة

احذر.. هذه الأعراض قد تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة

بالإنفوجراف.. 5 أعراض للإصابة بمرض «الذئبة الحمراء»

بالإنفوجراف.. 5 أعراض للإصابة بمرض «الذئبة الحمراء»

استشاري يوضح كمية «الكافيين» المناسبة في اليوم

استشاري يوضح كمية «الكافيين» المناسبة في اليوم

إذا أردت التخلص من وزنك خلال النوم.. عليك بهذه المشروبات

إذا أردت التخلص من وزنك خلال النوم.. عليك بهذه المشروبات

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>