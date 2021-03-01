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توقعات بأمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

توقعات بأمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ، نجران، الرياض ،الشرقية).

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة عدا مضيق باب المندب حيث تكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

خريطة الأمطار

وفي سياق متصل، توقع موقع طقس العرب، وجود فرصة لزخات متفرقة من الأمطار على أجزاء محدودة من شرق ووسط المملكة وأجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة، وتكون الهطولات مصحوبة بالرعد في اجزاء من المناطق الجنوبية الغربية.

كما توقع المختص في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والباحة وعسير ومكة وجازان والحدود الشمالية يعقبه انخفاض طفيف في الحرارة من”3″ل”4″ عن أمس الأحد على معظم المناطق.

أجواء مستقرة 

من جانبه، قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، إن الأجواء ستكون مستقرة بشكل عام بمعظم المناطق، مع توقعات بتشكل السحب على أجزاء من مرتفعات عسير والباحة وقد تهطل أمطار.

 

 

 

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