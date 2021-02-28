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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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5 سلوكيات يومية تساعد في تخليص الجسم من السموم

5 سلوكيات يومية تساعد في تخليص الجسم من السموم
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تواصل – فريق التحرير:

نصح د. عبدالله الذيابي، طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية، باتباع بعض الممارسات اليومية التي تساعد في تخليص الجسم من السموم.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: لمساعدة الجسم في التخلص من السموم إحرص على التالي:

• نظام غذائي صحي

• شرب كمية كافية من السوائل

• ممارسة الرياضة بانتظام

• النوم الكافي

• إجراء الفحوصات الطبية الوقائية

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