الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

طريقة سهلة لإصلاح صدمات سيارتك.. 3 خطوات بسيطة (صور)

طريقة سهلة لإصلاح صدمات سيارتك.. 3 خطوات بسيطة (صور)
0

تواصل – وكالات:

يواجه قائدي السيارات أحياناً بعض المواقف المزعجة أثناء القيادة على الطرق، أحد هذه المواقف هي تعرض السيارة للصدمات، مما يؤدي إلى ظهور انبعاجات على هيكلها الخارجي.

وتؤثر هذه الانبعاجات على المظهر الجمالي للسيارة، كما أنها تكلف مبالغ طائلة لإصلاحها، بالإضافة إلى أن كثير من قائدي السيارات قد لا يجد الوقت الكافي للذهاب لمركز صيانة لعلاج هذه الانبعاجات، لذا نقدم لكم اليوم طريقة بسيطة لإصلاح تلك المشكلة، فقط عليكم اتباع الخطوات التالية:

1- تسخين كمية من الماء، ثم سكب هذا الماء الساخن على الجزء المتضرر الذي به الانبعاج، وذلك لكي يصبح هذا الجزء لين في جسم السيارة ويسهل التحكم به، كذلك يمكن استخدام الهواء الساخن المنطلق من مصفف الشعر لهذه العملية.

2- تجهيز عصا شفط، وغالباً ستجدها في الأدوات المنزلية الخاصة بإعادة فتح أنابيب صرف المياه.

3- ضع الجزء المطاط الذي في العصا على مكان الانبعاج في جسم السيارة بعد أن أصبح ليناً، ثم أسحب العصا، ستجد أن الجزء الذي به انبعاج قد تم شفطه للخارج، وأصبح المكان المتضرر سليماً.

– مع ملاحظة أن الانبعاجات والالتواءات الضخمة بالهيكل لا تناسبها هذه الطريقة لإصلاحها، حيث تستلزم تدخل خبير وإجراء صيانة بمركز متخصص.

مواد ذات صلة

هيئة المقَيِّمين: مشروع جديد لـ«تصنيف ورش السيارات»

هيئة المقَيِّمين: مشروع جديد لـ«تصنيف ورش السيارات»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة