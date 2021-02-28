طريقة سهلة لإصلاح صدمات سيارتك.. 3 خطوات بسيطة (صور)

تواصل – وكالات:

يواجه قائدي السيارات أحياناً بعض المواقف المزعجة أثناء القيادة على الطرق، أحد هذه المواقف هي تعرض السيارة للصدمات، مما يؤدي إلى ظهور انبعاجات على هيكلها الخارجي.

وتؤثر هذه الانبعاجات على المظهر الجمالي للسيارة، كما أنها تكلف مبالغ طائلة لإصلاحها، بالإضافة إلى أن كثير من قائدي السيارات قد لا يجد الوقت الكافي للذهاب لمركز صيانة لعلاج هذه الانبعاجات، لذا نقدم لكم اليوم طريقة بسيطة لإصلاح تلك المشكلة، فقط عليكم اتباع الخطوات التالية:

1- تسخين كمية من الماء، ثم سكب هذا الماء الساخن على الجزء المتضرر الذي به الانبعاج، وذلك لكي يصبح هذا الجزء لين في جسم السيارة ويسهل التحكم به، كذلك يمكن استخدام الهواء الساخن المنطلق من مصفف الشعر لهذه العملية.

2- تجهيز عصا شفط، وغالباً ستجدها في الأدوات المنزلية الخاصة بإعادة فتح أنابيب صرف المياه.

3- ضع الجزء المطاط الذي في العصا على مكان الانبعاج في جسم السيارة بعد أن أصبح ليناً، ثم أسحب العصا، ستجد أن الجزء الذي به انبعاج قد تم شفطه للخارج، وأصبح المكان المتضرر سليماً.

– مع ملاحظة أن الانبعاجات والالتواءات الضخمة بالهيكل لا تناسبها هذه الطريقة لإصلاحها، حيث تستلزم تدخل خبير وإجراء صيانة بمركز متخصص.