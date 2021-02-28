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فيصل العبدالكريم: المتستر «خائن» وحل المشكلة بيد المواطن (فيديو)

فيصل العبدالكريم: المتستر «خائن» وحل المشكلة بيد المواطن (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد فيصل العبدالكريم، المهتم بشؤون المستهلك، على أن التستر التجاري يعد خيانة وجريمة بحق الوطن والمواطنين.

وأوضح “العبدالكريم” خلال لقائه ببرنامج “ياهلا” المذاع عبر “روتانا خليجية” أن التستر التجاري يسلب المواطن فرصه في العمل وحقه في السلامة الغذائية، بجانب الكوارث الطبية والصحية التي يوجدها في المجتمع.

وأشار إلى ضرورة تغليظ العقوبات على جريمة التستر التجاري، مع فتح الباب أمام الراغبين للعمل في إطار النظام، مشيرا إلى أن حل أزمة ومشكلة التستر التجاري تبدأ من المواطن في إطار دعم ورقابة الأجهزة والمؤسسات النظامية بالبلاد.

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