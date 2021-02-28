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كاتب: فن الخط العربي يجذب ويُبهر.. احفظ تراثك العظيم

كاتب: فن الخط العربي يجذب ويُبهر.. احفظ تراثك العظيم
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تواصل – فريق التحرير:

قال الكاتب إبراهيم العمار إن فن الخط العربي كان ومازال يجذب ويُبهر، حتى إن بعض غير العرب يحاولون إتقانه من إعجابهم بجماله، متسائلاً “لكن ماذا عن الكتابة اليدوية العادية لعامة الناس؟”.

كل مهارة لا تُستخدم تذبل

وأضاف العمار، في مقال بصحيفة «الرياض» بعنوان “هل الخط العربي في مهب الريح؟”، إن كل مهارة لا تُستخدم باستمرار تذبل، بل كل عضو في جسمك لا تستخدمه يضعف، فاليد التي لا تَعمل إلا على المهام اليومية العادية تضعف، ومعها الذراع والكتف والصدر، يصير الجسم العلوي كله ضعيفا، ولو حصل لك موقف بحيث يجب أن تعتمد على قوة جسمك العلوي فستفشل، مثل أن تكون معلقا متمسكا بعمود أو طرف مبنى، وهي مواقف ما تزال تحصل للبشر. مخك إذا لم يقرأ ويحفظ ويناقش ويفكر فإنه يضوى ويصير أكثر عرضة للخرف وألزهايمر، قلة الكلام تجعل حواراتك ضعيفة وجُملك بطيئة صعبة، و”الخط كذلك، فمتى آخر مرة كتبت فيها بالقلم؟ ربما حتى لا تتذكر مِن بُعد تلك الفترة!”.

دع ناقوس الخطر يرن

وتابع الكاتب العمار: “الخط والكتابة اليدوية جزء مهم من تراثنا وعنصر بديع من الثقافة العربية، وهو مثل البصمة لك، لك أسلوبك وطريقتك الجمالية، عكس تلك الحروف الباردة التي تطبعها على لوحة المفاتيح، والتي لا تميزك عن قرابة نصف مليار عربي، فتأتي الجملة المطبوعة نفسها في الشكل.

وختم الكاتب إبراهيم العمار بقوله “أمسك قلماً الآن واكتب 5 مرات: “سأتدرب على الكتابة اليدوية كل يوم”.. احفظ تراثك العظيم.

 

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