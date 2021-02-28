الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

متحدث الداخلية يحذر من «المطاعم والمقاهي».. ويؤكد سرية آلية البلاغات (فيديو)

متحدث الداخلية يحذر من «المطاعم والمقاهي».. ويؤكد سرية آلية البلاغات (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر المتحدث الأمني لوزارة ‎الداخلية من خطورة مواقع الطلبات الخارجية للمطاعم والمقاهي، مشددا على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية عند مواقع وعدم الازدحام عند منافذ البيع.

وأكد متحدث ‎الداخلية، خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة، اليوم الأحد، أن هناك ارتباط  بين عدد ‎المخالفات في المناطق وارتفاع الإصابات بكورونا بها، لافتا إلى أن التقييم مستمر في تطبيق الإجراءات الوقائية بمختلف المناطق وحال ثبت التهاون في أي منطقة سيتم تصعيد الإجراءات حسب مقتضيات الحاجة.

وأضاف:”سوف تكون هناك مخالفة بحق من يخالف الإجراءات حتى وإن تلقى اللقاح”، متابعا: “مخالفة التجمعات في المناسبات تكون على من حضر ودعى لها وكذلك صاحب المنشأة”.

وحث متحدث الداخلية الجميع على الإبلاغ عن أية مخالفات للإجراءات الاحترازية، مؤكدا الحفاظ على السرية التامة للمُبلغ وكافة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

مواد ذات صلة

«الصحة»: تدشين خدمة التطعيم ضد كورونا داخل السيارة في 4 مناطق

«الصحة»: تدشين خدمة التطعيم ضد كورونا داخل السيارة في 4 مناطق

«متحدث الداخلية»: الرياض تتصدر مناطق المملكة في تسجيل مخالفات احترازات «كورونا»

«متحدث الداخلية»: الرياض تتصدر مناطق المملكة في تسجيل مخالفات احترازات «كورونا»

منها معالجة بقع الملابس.. 6 استخدامات غير متوقعة لـ«معقم اليدين»

منها معالجة بقع الملابس.. 6 استخدامات غير متوقعة لـ«معقم اليدين»

عقوبات بحق الداعي والمسؤول وكل الحضور.. ضبط تجمع مخالف لاحترازات كورونا بالجوف

عقوبات بحق الداعي والمسؤول وكل الحضور.. ضبط تجمع مخالف لاحترازات كورونا بالجوف

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>