متحدث الداخلية يحذر من «المطاعم والمقاهي».. ويؤكد سرية آلية البلاغات (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

حذر المتحدث الأمني لوزارة ‎الداخلية من خطورة مواقع الطلبات الخارجية للمطاعم والمقاهي، مشددا على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية عند مواقع وعدم الازدحام عند منافذ البيع.

وأكد متحدث ‎الداخلية، خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة، اليوم الأحد، أن هناك ارتباط بين عدد ‎المخالفات في المناطق وارتفاع الإصابات بكورونا بها، لافتا إلى أن التقييم مستمر في تطبيق الإجراءات الوقائية بمختلف المناطق وحال ثبت التهاون في أي منطقة سيتم تصعيد الإجراءات حسب مقتضيات الحاجة.

وأضاف:”سوف تكون هناك مخالفة بحق من يخالف الإجراءات حتى وإن تلقى اللقاح”، متابعا: “مخالفة التجمعات في المناسبات تكون على من حضر ودعى لها وكذلك صاحب المنشأة”.

وحث متحدث الداخلية الجميع على الإبلاغ عن أية مخالفات للإجراءات الاحترازية، مؤكدا الحفاظ على السرية التامة للمُبلغ وكافة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.