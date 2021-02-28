شاهد..5 فلبينيين ينطقون الشهادة شاهرين إسلامهم في «دعوي البطحاء»

تواصل – فريق التحرير:

أشهر خمسة وافدين من الجالية الفلبينية إسلامهم بمكتب الدعوة والإرشاد بالبطحاء، في مشهد يثلج الصدور، حيث نطقوا الشهادتين ضمن ملتقى “نور وهداية”.

وقالت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبطحاء في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “إسلام خمس أشخاص ولله الحمد”.

ونطق الوافدون الفلبينيون الشهادتين، وذلك ضمن فعاليات جولة دعوية بملتقى نور وهداية نسأل الله لهم الثبات على دين الحق.