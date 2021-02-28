«الحرس الوطني» يعلن عن وظائف شاغرة على بند التشغيل والصيانة

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تعلن وزارة الحرس الوطني عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على بند التشغيل والصيانة وهي على النحو التالي:

م الوظائف المؤهل التخصص الخبرات الجنس 1 مهندس مدني بكالوريوس هندسة مدنية خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال رجال – نساء 2 فني إلكترونيات دبلوم صناعة وتحكم خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال رجال 3 مشرف سلامة وصحة مهنية دبلوم سلامة وصحة مهنية خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال رجال 4 مأمور مستودع دبلوم إدارة مستودعات خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال رجال 5 عامل الشهادة الابتدائية لا يوجد لا يوجد رجال 6 عامل الشهادة الابتدائية لا يوجد لا يوجد رجال

الشروط المطلوبة:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. العمر لا يقل عن 18 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً. اجتياز المقابلة الشخصية. أن يكون لائقاً طبياً وأن يجتاز الكشف الطبي. أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يحكم عليه في حد أو قضية مخله بالشرف والأمانة. أن لا يكون محال على التقاعد من أي جهة حكومية. الالتزام بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم لها ولن يكلف قطعياً بالعمل الإداري. الخبرات السابقة بالقطاع الخاص يجب أن تكون في طبيعة عمل الوظيفة وأن يتم إثباتها بشهادة مصدقة من الجهة التي عمل بها موضحاً بها مسمى الوظيفة وبداية ونهاية الخدمة وأن تكون موثقه ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية مع إحضار تقرير من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل. سيتم استبعاد طلب التوظيف في حال عدم تحديد الوظيفة المراد التقدم عليها أو في التقدم على أكثر من وظيفة. أن يكون مسجلاً في برنامج (ساعد) للباحثين عن العمل لمن يحمل مؤهل الثانوية فما دون.

موعد ورابط التقديم

التقديم متاح حاليا وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 1442/07/20هـ الساعة 11.59 مساءً، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).