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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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«الحرس الوطني» يعلن عن وظائف شاغرة على بند التشغيل والصيانة

«الحرس الوطني» يعلن عن وظائف شاغرة على بند التشغيل والصيانة
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تواصل – فريق التحرير:

تعلن وزارة الحرس الوطني عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على بند التشغيل والصيانة وهي على النحو التالي:

مالوظائفالمؤهلالتخصصالخبراتالجنس
1مهندس مدنيبكالوريوسهندسة مدنيةخبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجالرجال – نساء
2فني إلكترونياتدبلومصناعة وتحكمخبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجالرجال
3مشرف سلامة وصحة مهنيةدبلومسلامة وصحة مهنيةخبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجالرجال
4مأمور مستودعدبلومإدارة مستودعاتخبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجالرجال
5عاملالشهادة الابتدائيةلا يوجدلا يوجدرجال
6عاملالشهادة الابتدائيةلا يوجدلا يوجدرجال

 

الشروط المطلوبة:

  1. يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  2. العمر لا يقل عن 18 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً.
  3. اجتياز المقابلة الشخصية.
  4. أن يكون لائقاً طبياً وأن يجتاز الكشف الطبي.
  5. أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يحكم عليه في حد أو قضية مخله بالشرف والأمانة.
  6. أن لا يكون محال على التقاعد من أي جهة حكومية.
  7. الالتزام بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم لها ولن يكلف قطعياً بالعمل الإداري.
  8. الخبرات السابقة بالقطاع الخاص يجب أن تكون في طبيعة عمل الوظيفة وأن يتم إثباتها بشهادة مصدقة من الجهة التي عمل بها موضحاً بها مسمى الوظيفة وبداية ونهاية الخدمة وأن تكون موثقه ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية مع إحضار تقرير من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل.
  9. سيتم استبعاد طلب التوظيف في حال عدم تحديد الوظيفة المراد التقدم عليها أو في التقدم على أكثر من وظيفة.
  10. أن يكون مسجلاً في برنامج (ساعد) للباحثين عن العمل لمن يحمل مؤهل الثانوية فما دون.

 موعد ورابط التقديم

التقديم متاح حاليا وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 1442/07/20هـ الساعة 11.59 مساءً، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

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