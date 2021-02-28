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«الشؤون البلدية» تحدد 4 اشتراطات للسكن الجماعي.. غرامات ضد المخالفين

«الشؤون البلدية» تحدد 4 اشتراطات للسكن الجماعي.. غرامات ضد المخالفين
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تسيير جولات رقابية على السكن الجماعي للأفراد، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية للوقاية من كورونا.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أن من ضمن الاشتراطات في السكن الجماعي للأفراد، وجود دورة مياه واحدة على الأقل لكل خمسة أفراد.

ومن بين شروط السكن الجماعي للأفراد، وجود 4 أمتار على الأقل للفرد الواحد في غرف النوم، وتوفير التهوية الطبيعية الدائمة داخل المطابخ، وكذلك توفير النظافة والصيانة والتشغيل والتعقيم ومكافحة الحشرات والقوارض في جميع مرافق السكن.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية أنه يمكن استقبال البلاغات على المساكن المخالفة من خلال الاتصال على الرقم الموحد لاستقبال البلاغات (940) أو على تطبيق بلدي 940 على الأجهزة الذكية .

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