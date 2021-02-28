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«الصحة» تنشر الدليل التوعوي بشأن كورونا.. كل ما تريد معرفته من الإصابة للتعافي

«الصحة» تنشر الدليل التوعوي بشأن كورونا.. كل ما تريد معرفته من الإصابة للتعافي
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”، دليلاً توعوياً يتضمن أهم الأسئلة والاستفسارات بشأن فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، والإجابة عليها.

وعلقت الوزارة، على دليل كورونا بقولها: “جميع أسئلتك التوعوية من الإصابة حتى التعافي تجد إجابتها هنا”.

ويتضمن الدليل أهم الأسئلة والاستفسارات بشأن فيروس كورونا والأعراض واللقاح والأمراض المصاحبة وآلية ونصائح للوقاية، وذلك للحد من تفشي الفيروس.

مستجدات كورونا في المملكة

في سياق متصل، كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل (322) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (294) حالة، كما تم تسجيل (6) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (377383) حالة، توفي منهم (6494) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (368305) حالات.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2584) حالة، من بينها (481) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

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