5 أطعمة «خارقة» للسيطرة على مستويات السكر في الدم .. تعرف عليها

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السكري مرض مزمن ترتفع فيه مستويات السكر في الدم بشكل غير طبيعي ، مما يؤثر على أعضاء الجسم المختلفة.

أهم شيء يجب أن ينتبه إليه مريض السكري هو أسلوب حياته وعاداته الغذائية، حيث يجب أن يتناول طعامًا صحيًا للحفاظ على مستويات السكر في الدم .

هناك بعض الأطعمة المفيدة للغاية للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري. هنا نلقي الضوء على أفضل 5 أغذية للسيطرة على مرض السكري وفقاً لموقع “تايمز ناو”.

الطماطم :

تحتوي الطماطم على مادة الليكوبين التي تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة بما في ذلك مرض السكري. الطماطم من الأطعمة غير النشوية مما يعني أنها مناسبة جدًا لمرضى السكر في الدم. يعتبر استهلاك الطماطم صحيًا للغاية ليس فقط لحالات مرض السكري ولكن أيضًا للمضاعفات الصحية التي تصاحب مرض السكري.

البرتقال:

البرتقال من الأطعمة الحمضية الغنية بالألياف. يمكنك تناول الفاكهة أو شرب عصير البرتقال. كلاهما مفيد في هذه الحالة. إذا اخترت أن تشرب العصير ، فتأكد من عدم إضافة أي سكر فيه. الحمضيات لديها القدرة على تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري.

الفاصوليا:

مغذية للغاية بطبيعتها. وتحتوي على معادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم التي توفر الكمية المناسبة من العناصر الغذائية التي تحتاجها لمحاربة مرض السكري. الفاصوليا لها مؤشر جلايسيمي منخفض. يحميك من جميع المضاعفات التي يمر بها جسمك وأنت تعاني من ارتفاع نسبة السكر في الدم.

الكرنب (الملفوف):

تعد مع الخضروات الورقية الأخرى هي أفضل غذاء لمرض السكري. يحتوي على فيتامين أ وفيتامين ك. يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي تحيد مستويات السكر في الدم. يعتبر بمثابة طعام خارق لمرضى السكري.

المكسرات و البذور:

تحتوي المكسرات مثل الجوز وبذور الكتان على الألياف والمغنيسيوم وأحماض أوميغا 3 الدهنية. وهي ليست مفيدة فقط لمرض السكري ولكن أيضًا لصحة قلبك ومستويات الكوليسترول.

إذا كنت مصابًا بمرض السكري ، فيجب أن تحمل معك المكسرات دائمًا لأنها تساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم. الأشخاص الذين يتناولون المكسرات هم أقل عرضة للإصابة بمرض السكري.