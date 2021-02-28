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«متحدث الداخلية»: الرياض تتصدر مناطق المملكة في تسجيل مخالفات احترازات «كورونا»

«متحدث الداخلية»: الرياض تتصدر مناطق المملكة في تسجيل مخالفات احترازات «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، عن ضبط 43 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية لفيروس كورونا، خلال الأسبوع الماضي، في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح متحدث الداخلية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن منطقة الرياض هي الأولى في تسجيل عدد المخالفات بـ17 ألفًا و789 مخالفة يليها مكة المكرمة بـ10 آلاف و388 مخالفة، فيما جاءت نجران الأقل بـ150 مخالفة فقط للإجراءات الوقائية من كورونا.

وأكد الشهلوب على أن الوزارة تضمن السرية التامة للمبلغ عن المخالفات وعدم اتباع التعليمات، مشددا على أن وزارة الداخلية ستتخذ إجراءات في أي منطقة أو محافظة يتم رصد التراخي فيها.

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