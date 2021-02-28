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عقب تقارير عن تجسسه على المستخدمين.. «كلوب هاوس» يتخذ قراراًَ بشأن حماية البيانات

عقب تقارير عن تجسسه على المستخدمين.. «كلوب هاوس» يتخذ قراراًَ بشأن حماية البيانات
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير تقنى، أن تطبيق “كلوب هاوس” الأمريكي، بدأ في مراجعة ممارسات حماية البيانات، بعد تقرير صادر عن مرصد جامعة ستانفورد للإنترنت، اتهم التطبيق يحتوي على عيوب أمنية تجعل بيانات المستخدمين عرضة للوصول إليها؛ خاصة من قبل الحكومة الصينية.

وبحسب مرصد “ستانفورد”، فإن شركة التكنولوجيا الصينيةAgora Incقدمت بنية تحتية خلفية إلى “كلوب هاوس”، وأنه من المحتمل أن تتمكن من الوصول إلى الصوت الخام للمستخدمين، مما قد يوفر إمكانية الوصول للحكومة الصينية.

وردا على تقرير “ستانفورد”، أوضح تطبيق “كلوب هاوس” أنه اختار عدم إتاحة التطبيق في الصين، وعلى الرغم من ذلك فقد تمكن بعض الأشخاص من إيجاد حل لتنزيل التطبيق، مما يعني أنه يمكن نقل جزء من بعض المحادثات عبر الخوادم الصينية.

 

 

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