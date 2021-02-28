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6 مزايا تتيحها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.. إليك خطوات التصحيح

6 مزايا تتيحها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.. إليك خطوات التصحيح
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6 مزايا تتيحها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر

المزايا وخطوات التصحيح هنا:

 

 

تواصل – فريق التحرير:

كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، عن مزايا التصحيح التي أتاحتها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.

وأوضحت اللجنة أنه من بين هذه المزايا، استمرار النشاط التجاري، والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر وما يترتب عليه، والإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي.

واشتملت المزايا على حرية مزاولة الأنشطة التجارية الأخرى، ونظامية التصرف بالأموال التجارية، وكذلك الاستقرار والتوسع في النشاط .

من جهة أخرى، كشفت اللجنة عن خطوات تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، والتي جاءت كالتالي:

1 – تسجيل الدخول لموقع وزارة التجارة.
2- اختر “تقديم طلب تصحيح” من الصفحة الرئيسية.
3- ادخال بيانات المنشأة/الأطراف .
4- اختر خيار التصحيح .
5- المصادقة على إتفاقية التصحيح إن لزم الأمر.

كما أوضحت اللجنة خيارات تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري كالتالي:

– المواطن وغير المواطن

1- الشراكة في المنشأة.
2- تسجيل ملكية المنشأة باسم غير المواطن .

– المواطن

1- الاستمرار في النشاط بإدخال شريك “سعودي أو غير سعودي برخصة استثمار” .
2- التصرف في المنشأة ببيعها أو حلها أو التنازل عنها.

– غير المواطن

1- الحصول على الإقامة المميزة .
2- التقديم على الخروج النهائي .

علماً بأن الحصول على ترخيص الاستثمار والإقامة المميزة يخضع للمتطلبات النظامية لوزارة الاستثمار ومركز الإقامة المميزة .

وكانت وزارة التجارة، قد أعلنت اليوم الأحد، عن بداية الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، وقالت عبر حسابها بتويتر : “ابدأ صفحة بيضاء وصحح تجارتك (هنا) ، مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التي بدأت اليوم وتنتهي في: 23/8/2021”.

 

 

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