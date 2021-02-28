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«متحدث الصحة»: الجرعة الثانية من لقاح «كورونا» يجب أن تكون من نفس النوع

«متحدث الصحة»: الجرعة الثانية من لقاح «كورونا» يجب أن تكون من نفس النوع
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تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبد العالي، أن منحنيات الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا تشهد تذبذبا، مضيفاً أنه يتم مراقبة هذه الحالات باستمرار لكي تتجه إلى الاتجاهات الإيجابية.

وأضاف العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي المشترك، مساء اليوم، أن الوصول إلى هذه النتائج مرتبط ومشروط بالتزام الجميع بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وحسم “متحدث الصحة” الجدل بشأن الجرعة الثانية من نفس اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مؤكداً أن الأبحاث لم تصل إلى إمكانية تأكيد إعطاء جرعة ثانية من لقاح كورونا مختلفة عن نوع اللقاح في الجرعة الأولى.

وأشار إلى أن لقاحات كورونا آمنة وفعالة، داعياُ الجميع إلى التسجيل لأخذ اللقاحات فهي السلاح الأقوى في مواجهة الجائحة.

ولفت إلى أنه تم إعطاء 780.667 جرعة من لقاحات كورونا منذ بدء التطعيم وحتى اليوم.

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