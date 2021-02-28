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«الصحة» تعلن مستجدات كورونا.. 322 إصابة جديدة و6 وفيات و294 حالة تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا.. 322 إصابة جديدة و6 وفيات و294 حالة تعافي
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد ، تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 294 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 6 حالات وفاة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

ونصحت “الصحة” الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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