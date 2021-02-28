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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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استمرار التقديم على برامج الدراسات العليا الاعتيادية بجامعة الملك سعود

استمرار التقديم على برامج الدراسات العليا الاعتيادية بجامعة الملك سعود
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تواصل – واس :

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود، عن استمرار التقديم على برامج الدراسات العليا الاعتيادية ( دبلوم عالي ، ماجستير ، دكتوراه ) للعام الجامعة 1443هـ .

وأوضحت أن فترة التقديم التي بدأت يوم الأحد 9 / 7 / 1442هـ ستستمر حتى الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد 23 / 7 / 1442هـ .

ودعت العمادة المتقدمين إلى الاطلاع على البرامج المتاحة والمقابل المالي وتفصيل السداد وشروط القبول المطلوبة ( اللائحة الموحدة للدراسات العليا / الجامعة / البرنامج ) من خلال الدخول على الرابط التالي (هنا)، والتأكد من تحقيق شروط القبول كافة قبل التقديم ودفع المقابل المالي لتقديم الطلب (200 ريال غير مستردة) من خلال بوابة القبول الإلكترونية، ثم تقديم طلب القبول إلكترونيا من خلال بوابة القبول الإلكترونية (هنا) .

وحثت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود المتقدمين على التواصل معها عن طريق الهاتف (0118058646 أو 0118057955 ) أو البريد الإلكتروني (dgsad@ksu.edu.sa) وكذلك حساب العمادة على منصة تويتر ( DGS – KSU) .

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