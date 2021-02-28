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صور من منزل مواطن بالرياض توثق آثار شظايا اعتراض الصاروخ الحوثي

صور من منزل مواطن بالرياض توثق آثار شظايا اعتراض الصاروخ الحوثي
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تواصل – واس:

نشرت وكالة الأنباء “واس”، صوراً من منزل مواطن بحي سكني بمدينة الرياض، توثق آثار انتشار شظايا اعتراض الصاروخ البالستي الذي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية على العاصمة ليلة البارحة السبت 27 فبراير.

ودأبت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، على محاولة استهداف المدنيين بالصواريخ الباليسيتية، وتتحمل المليشيا مسؤولية التأثير على المدنيين والأعيان المدنية، حيث يتم تصنيف هذه الأعمال العدائية بموجب القوانين الدولية بأنها جرائم حرب.

وكان المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي؛ قد صرح بأن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء السبت الموافق (27 فبراير 2021م) حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي تمّ إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض من قِبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية، وتمّ اعتراضه وتدميره، وتناثرت الشظايا على عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة، ونتج عن سقوط إحدى الشظايا أضرارٌ مادية بأحد المنازل دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات، ولله الحمد، وتمّ التعامل مع الحادث وفق الإجراءات المعتمدة والخطط المعدة لذلك.

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