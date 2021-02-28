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«الصندوق العقاري» يكشف عن حجم الدعم لمستفيدي «سكني»

«الصندوق العقاري» يكشف عن حجم الدعم لمستفيدي «سكني»
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تواصل – واس:

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، عن إيداعه أكثر من 647 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر فبراير 2021م، وذلك استمرارا لجهود الصندوق في دعم القروض العقارية للمسكن الأول للأسر السعودية.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر فبراير الماضي، الذي تجاوز 647 مليون ريال، خُصص لدعم أرباح عقود التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني من الأسر السعودية لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء أو الجاهزة ولمستفيدي خيار البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضيهم، لتصل المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى نهاية شهر فبراير الماضي، لنحو 26.2 مليار ريال.

وقال بن ماضي: إن إعلان الصندوق إيداع الدعم الشهري لمستفيدي “سكني” من برنامج القرض العقاري المدعُوم وما يقدمه من حلول تمويلية وخيارات سكنية يؤكد حجم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- بهدف رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم 70% بحلول عام 2030.

وأشار المشرف العام على “الصندوق العقاري” إلى أن تلك الجهود تأتي بالشراكة بين منظومة الإسكان من الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الجهات التمويلية البنوك وشركات التطوير العقاري، وأثمرت تلك الجهود في تسهيل تملك أكثر من 424 ألف أسرة حول المملكة منذ إعلان برنامج التحول وحتى نهاية 2020م، مؤكداً التزام الصندوق العقاري بإيداع الدعم للمواطنين في موعده المحدد شهرياً بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للصندوق لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم برنامج “القرض المدعُوم” من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، كما أن مركز الاتصال الموحد 199088 وحسابات الصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي مهيأة للرد على استفسارات واقتراحات المواطنين.

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