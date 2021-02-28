«المرور» يوضح كيفية استرداد قيمة المخالفات المُسددة بعد قبول الاعتراض

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للمرور، كيفية استرداد قيمة مخالفة تم الاعتراض عليها بعد صدور قرار من الهيئة المرورية التي تم تقديم الاعتراض لديها.

وأكدت إدارة “المرور” في ردها على استفسار أحد المتابعين لحسابها بموقع “تويتر”، أنه يتم إعادة مبلغ السداد على نفس الحساب المسدد منه آلياً بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة المرورية التي تم تقديم الاعتراض لديها بإعادة مبلغ السداد.

وكانت “المرور” قد حددت آلية وطريقة تقديم الاعتراض من خلال منصة أبشر، وذلك عند طريق اتباع الخطوات التالية بعد الدخول على الحساب الشخصي للمستخدم في المنصة:

–انقر على خدماتي.

–اختر خدمات المرور.

–اضغط على أيقونة الاعتراض على المخالفات المرورية.