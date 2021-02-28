الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تحذير مهم من «الزكاة والدخل» بشأن محاولات التصيد الإلكتروني والاحتيال المالي باسمها

تحذير مهم من «الزكاة والدخل» بشأن محاولات التصيد الإلكتروني والاحتيال المالي باسمها
0

تواصل – فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، من انتحال عدة مواقع وحسابات المُسمى الخاص بها بهدف الاحتيال المالي.

ودعت الهيئة، كل المُكلفين والأفراد إلى عدم مشاركة معلوماتهم الشخصية، أو بياناتهم المالية إلا عبر قنواتها الرسمية.

وأكدت مجدداً أن موظفيها لا يطلبوا الرقم السري الخاص بحسابات الأفراد والمُكلفين أو المعلومات الخاصة ببطاقاتهم البنكية.

من جهة أخرى، كانت الهيئة قد نوهت، عن ضرورة تأكد الأشخاص من صحة بيانات تواصلهم معها، لتصلهم الإشعارات الزكوية والضريبية، حيث يمكن التأكد عبر القنوات التالية : ( البوابة الإلكترونية – زيارة أحد فروع الهيئة – الرقم الموحد 19993).

مواد ذات صلة

خطوة بخطوة.. طريقة إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

خطوة بخطوة.. طريقة إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

«الزكاة والدخل»: مليون ريال مكافأة للمُبلّغ عن مخالفة ضريبية في هذه الحالة

«الزكاة والدخل»: مليون ريال مكافأة للمُبلّغ عن مخالفة ضريبية في هذه الحالة

«الزكاة والدخل» تحذر من حيل «التهرب الضريبي» في إبرام العقود العقارية.. وتكشف عن عقوبته

«الزكاة والدخل» تحذر من حيل «التهرب الضريبي» في إبرام العقود العقارية.. وتكشف عن عقوبته

«الزكاة والدخل» تحدد 11 مخالفة لضريبة «القيمة المضافة» تستوجب الإبلاغ

«الزكاة والدخل» تحدد 11 مخالفة لضريبة «القيمة المضافة» تستوجب الإبلاغ

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>