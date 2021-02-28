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تنبيه من «الأرصاد» لسكان «المدينة»: رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الـ4 مساءً

تنبيه من «الأرصاد» لسكان «المدينة»: رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الـ4 مساءً
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تعالى تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة خيبر ووادي الفرع، تبدأ من الساعة الـ 10 صباحًا وحتى الساعة الـ 4 مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولًا لأمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض).

 

 

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