كل ما تريد معرفته عن وثيقة العمل الحر.. أهدافها ومزاياها وطريقة الحصول عليها

تواصل – فريق التحرير :
جاء إطلاق وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية، لبرنامج العمل الحر تماشياً مع رؤية المملكة 2030 و سعياَ من الوزارة للوصول إلى الطاقات البشرية و الباحثين عن فرص دخل، والعاملين لحسابهم الخاص، وغيرهم من المواطنين و المواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع إنتاجيتهم ومهاراتهم و خبراتهم في أعمال ملائمة ومستقرة ومنتجة.
وتتلخص أهداف برنامج العمل الحر في :
– تنويع الفرص للباحثين عن العمل لممارسة العمل الحر.
– توعية المجتمع بمهفوم العمل الحر و الفرص المتاحة.
– تمكين المهتمين بممارسة نشاط العمل الحر.
– رفع نسبة الأمان والمصداقية.
– توفير دخل اضافي و زيادة دخل الأفراد.
ما هي وثيقة العمل الحر؟
هي وثيقة معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمنح للأفراد المتخصصين في عدد من النشاطات.، و تتيح لهم فرص ممارسة العمل بشكل مستقل في النشاطات التي أقرتها الوزارة عبر البوابة الالكترونية للعمل الحر.
مزايا وثيقة العمل الحر :
– تساهم في الاستقرار و بالتالي استمرارا الإبداع.
– تمنح فرصة لفتح حساب بنكي.
– تقدم حلول دفع (STC Pay) رقمية.
– توفر فرص لمصدر دخلك.
-التسجيل الاختياري في التأمينات الاجتماعية.
طريقة التسجيل للحصول على وثيقة العمل الحر :
1- زيارة بوابة العمل الحر.
2- التحقق من وجود نشاطك.
3- الضغط على أيقونة “أصدر وثيقتك”.
4- إنشاء حساب.
5- توثيق الحساب عبر أبشر.
6- رفع المستندات المطلوبة.
7- إصدار وثيقة العمل الحر.
ويمكن الدخول لبوابة العمل الحر والتسجيل للحصول على الوثيقة عبر الرابط التالي :هنا.