هيئة تطوير مكة تنفذ 14 مشروعاً في العاصمة المقدسة والمشاعر (صور)

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بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، وبمتابعة نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، تنفذ هيئة تطوير المنطقة 14 مشروعاً تنموياً وتطويرياً في العاصمة المقدسة.

ويأتي في طليعة المشاريع النقل العام بمكة المكرمة، حيث يجري تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع الذي يتكون من 12 مسارًا، منها 7 مسارات للحافلات المحلية بطول 172 كيلو متر و347 محطة، و 5 مسارات للحافلات السريعة بطول 103 كيلو مترات و 103 محطات ، ويبلغ إجمالي عدد حافلات مشروع النقل العام بمكة المكرمة 400 حافلة.

وتحوي مرافق المشروع 4 محطات مركزية، و7 جسور و 11 تقاطعاً ذكياً و 455 محطة توقف، وتبلغ المساحة الإجمالية للمخطط الشامل لمبيت الحافلات 320 ألف متر مربع، منها 116 ألف متر مربع مخصصة لمرافق تشغيل الحافلات، وتتكون من مبنى التحكم، ومبنى إدارة السائقين، ومحطة وقود، وورشة الصيانة الخفيفة، وورشة الصيانة الثقيلة، والمقر الرئيس للمشروع.



ويهدف مشروع النقل العام بالحافلات لاستيعاب احتياجات النقل الناجمة عن النمو المتوقع في عدد السكان في مكة المكرمة وفي أعداد ضيوف بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة، ودعم التنمية الاقتصادية في العاصمة المقدسة، ويأتي في مقدمة الأولويات تسهيل الوصول إلى الحرم المكي والجوامع والمرافق التعليمية والوظيفية والصحية والتجارية، كما يهدف إلى الحد من التلوث وحماية البيئة عبر تقليل الاعتماد على السيارات الصغيرة كوسيلة للنقل، وتطوير نظام النقل ليكون نظاماً مستداماً .

ومن المشاريع النوعية تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي بهدف تحسين المشهد البصري لنقاط الفرز والتيسير على القادمين لمكة المكرمة خلال موسمي الحج والعمرة، وذلك بتقليص فترة انتظار المركبات خلال أوقات الذروة، وتشمل الأعمال زيادة عدد المسارات المخصصة لحركة المركبات، وتوفير التقنيات الحديثة لعمليات الفرز، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد وزيادة الكفاءة، كما يحوي المشروع عدداً من المرافق الخدمية للجهات الحكومية ذات العلاقة.



وفي الدائري الثاني يجري تنفيذ ( تقاطع البيبان ) وتشمل الأعمال تنفيذ الجسور و الأعمال الترابية وأعمال الأساس وتركيب الأرصفة والحواجز الخرسانية على جانب الطريق، كذلك وضع العلامات المرورية الأرضية واللوحات الإرشادية والتحذيرية و الإنارة، ومن المشاريع أيضاً تقاطع ( المسخوطة – العزيزية) ، ويجري فيه استكمال الجزء المتبقي من الطريق الدائري الثالث ( من تقاطع المسخوطة إلى طريق الأمير سلطان ) ، وتشمل الأعمال تركيب الأرصفة و والحواجز الخرسانية على جانب الطريق، وتنفيذ العلامات المرورية الأرضية واللوحات الإرشادية والتحذيرية و الإنارة، أما مشروع تقاطع ( الخنساء) فيتم تنفيذ الطرق والجسور والأعمال المدنية والكهربائية ابتداء من تقاطع طريق الدائري الثالث مع شارع الخنساء وحتى نهاية تقاطع شارع الجزائر مع تنفيذ أربعة جسور على تقاطعات الخنساء، الحج ، وادي لقيطة، والجزائر.



وفي مشروع تقاطع ( التنعيم) يجري تنفيذ الطرق والجسور والأعمال المدنية والكهربائية من تقاطع الطريق الدائري الثالث مع شارع الجزائر إلى تقاطع الطريق الدائري الثالث مع طريق المدينة المنورة، بالإضافة إلى تنفيذ جسر على شارع الحج وتنفيذ المنحدرات المتبقية في تقاطع الطريق الدائري الثالث مع طريق المدينة.

وفي المشاعر المقدسة يجري تنفيذ مبنيين إداري وسكني لمشغلي قطار المشاعر المقدسة (محطة عرفات 3) ويحوي مبانٍ سكنية وإدارية متعددة الطوابق لخدمة مشغلي المحطة، بالإضافة إلى مكاتب إدارية وصالات طعام وغرف للطوارئ والإسعاف، كما يجري تنفيذ مبنى إداري وسكني لمشغلي قطار المشاعر المقدسة (محطة مزدلفة 3) ويحوي مبنى سكني و إداري متعدد الطوابق لخدمة مشغلي محطة القطار في المشاعر المقدسة، ويتكون من مكاتب إدارية وصالات طعام بالإضافة إلى غرف للطوارئ والإسعاف.

من جهته يجري العمل حالياً على تنفيذ مشروع جسر للمشاة موازي لجسر الملك عبدالله، بالإضافة إلى أربعة منحدرات لربط الجسور مع المخيمات والطرق الواقعة غرب جسر الملك عبدالله، وذلك لخدمة العائدين من الجمرات إلى مخيماتهم بمنى، كما يجري تنفيذ عدد من الطرق الفرعية وربطها بالطرق الرئيسة في المشاعر وإنشاء 3 منحدرات للمشاة بمشعر منى .

وفي المشاعر المقدسة أيضاً يجري العمل على إنشاء معابر سفلية للمشاة، وفيما يخص المجازر يجري توريد وتركيب عدد (۸) طاحنات بالمجزرة الحديثة ، وتنفيذ خطوط التغذية، إلى جانب استكمال أعمال محطة معالجة مخلفات الذبح بمسالخ المشاعر المقدسة بالمعيصم، كما يتم تنفيذ أعمال الحماية من أخطار تساقط الصخور من الجبال بالمشاعر المقدسة.