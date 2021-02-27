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«كراني» يتوقع صقيع ودرجة حرارة صفرية: البرد قادم فاحذروه

«كراني» يتوقع صقيع ودرجة حرارة صفرية: البرد قادم فاحذروه
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ حسن كراني، مساء السبت، تدني درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تمتعوا بالدفء.. البرد قادم.. الأربعاء، كتلة باردة تغطي تبوك وسواحلها والحدود الشمالية.. والخميس، تغطي الشمال.. والجمعة، تغطي الغربية، وشمال الوسطى، وشمال الشرقية، والكويت بصحبة انخفاض حراري ونشاط رياح”.

وتابع حسن كراني: “صقيع (فاحذروه) وحرارة صفرية على الشمال ونشاط رياح.. السبت 6 مارس موعد الرحيل”.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقعت، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد، هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار إلى أن هذه الحالة تشمل أيضاً أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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