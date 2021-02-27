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طفرة في عالم التقنية.. خدمة جديدة لكتابة المقالات والموضوعات دون عناء

طفرة في عالم التقنية.. خدمة جديدة لكتابة المقالات والموضوعات دون عناء
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عن خدمة جديدة بمثابة طفرة في عالم التقنية والذكاء الاصطناعي، ستوفر الكثير من الوقت والجهد على مستخدميها.

وأوضح الحمادي أن الخدمة تتيح لمستخدميها كتابة مقال حول موضوع ما بمجرد تزويدها ببعض التعليمات.

وقال الخبير التقني عبر تويتر: “قريباً؛ قد لن يضطر الشخص إلى كتابة مقال حول موضوع معيّن، الجميع سيصبحون كُتاب!.. كل هذا عبر ما يسمى بـ”الذكاء الاصطناعي”، بحيث فقط تعطيه موضوع معيّن؛ وتزوده بتعليمات عامة، وراح يؤلف لك في ثواني!

وأضاف: “هذه الخدمة مثال حي لذلك، تعطيها الموضوع والكتابة عليها”.. مرفقارابط الخدمة.

 

 

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