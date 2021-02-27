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هل يدعم نظام الحوالات الفورية «سريع» حوالات الرواتب والشيكات؟

هل يدعم نظام الحوالات الفورية «سريع» حوالات الرواتب والشيكات؟
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تواصل – فريق التحرير:

تلقى نظام الحوالات الفورية “سريع” المطبق قبل أيام بالمملكة، العديد من التساؤلات بشأن رسوم التحويل ودعم النظام لحوالات الرواتب ومقاصة الشيكات.

وتساءل أحد المتعاملين قائلا: “هل الحوالات راح تطبق على الرواتب كذالك؟.. في السابق إذا وافق يوم نزول الراتب (يوم ٢٧) يوم إجازة تنزل قبل أو بعد على حسب اليوم.

ليرد حساب “سريع” بقوله: “نظام المدفوعات الفورية (سريع) يدعم حالياً معالجة الحوالات المالية بين الأفراد والشركات، كما انه جاري العمل على معالجة حوالات الرواتب مستقبلاً”.

وتساءل آخر قائلا: “ماذا عن خدمة المقاصة الخاصة بالشيكات.. هل هي قريبة بإذن الله؟”، ليأتي الرد: “يختص نظام المدفوعات الفورية سريع بالحوالات المالية بين الأفراد ولا يدعم مقاصة الشيكات”.

ودشن البنك المركزي السعودي قبل أيام نظام المدفوعات الفورية “سريع”، خلال حفل افتراضي نظمته شركة “المدفوعات السعودية”، بحضور عدد من الخبراء والمهتمين بالقطاع المالي.

ويتميز نظام المدفوعات الفورية (سريع) بسهولة إتمام عملية الحوالات المالية حيث يمكن إجراء تحويلك طوال اليوم وعلى مدار السنة.

وتمكن خدمات “سريع” ستمكن عملاء القطاع المصرفي من إرسال واستقبال الحوالات المحلية منخفضة القيمة، على مدار 24 ساعة وبرسوم منخفضة لا تتجاوز ريالاً واحداً، إضافة إلى خدمات ومميزات أخرى يتيحها النظام للمستفيدين كاستخدام رقم الجوال معرفاً بديلاً عن رقم الآيبان للتحويل بين البنوك، وإمكانية التحقق من صحة حساب الطرف المستقبل للحوالة قبل التحويل.

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