«التحالف »: تدمير طائرة مسيرة ثالثة كانت باتجاه المنطقة الجنوبية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من رصد وتدمير طائرة مسيرة ثالثة كانت باتجاه المنطقة الجنوبية.

وكان التحالف العربي، أعلن عن اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة ثانية أطلقها الحوثيون صوب خميس مشيط.

يذكر أن التحالف العربي، تمكن من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه الرياض، فيما اعترض التحالف العربي في اليمن، صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي بتجاه المملكة يوم أمس الجمعة، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه المنطقة الجنوبية.