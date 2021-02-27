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هل يجوز للوالد أن يطلب من ولده طلاق امرأته؟.. «المصلح» يجيب

هل يجوز للوالد أن يطلب من ولده طلاق امرأته؟.. «المصلح» يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة جامعة القصيم، رأي الدين في حق الوالد أن يطلب من والده طلاق امرأته.

وأكد “المصلح” في مقطع مصور عبر صفحتة الرسمية على “تويتر” أن الوالد له أن يأمر ولده بفراق امرأته إذا كان ذلك في مصلحته، خوفا من أن تفسد عليه دينه أو تُعثر دنياه، فإن ذلك جيمعه ما يسوغ للوالد أمر ولده بفراق امرأته، وكذلك كل ما يكون فيه صلاحه من غير هذا الأمر كالصديق والشريك.

وأشار “المصلح” أن للوالد الحق على ولده في أمره أن يترك صحبة شخص أو مماشاته فليزمه طاعته إذا كان هذا الأمر يصلح به دينه أو دنياه، وذلك في حال كان الوالد رشيدا منصفا عادلا يخشى الله تعالى ويتحاشى الظلم، أما إذا كان الوالد ظالم فلا يلزم طاعته.

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