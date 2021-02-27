الميزة المنافسة لتطبيق كلوب هاوس تصل تويتر (فيديو)

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أعلن الخبير التقني عبدالله السبع وصول الميزة المنافسة لتطبيق كلوب هاوس لعدد كبير من المستخدمين.

وقال السبع، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن الميزة المنافسة لتطبيق كلوب هاوس من تويتر وصلت لعدد أكبر من المستخدمين هي غرف صوتية ومؤكد انها بتكون إضافة جديدة لتطبيق تويتر وهذا شرح لها.

وأضاف الخبير التقني عبدالله السبع، أن هذه الميزة ستصل لمعظم المستخدمين خلال شهر.