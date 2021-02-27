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بالفيديو.. ضبط 3 مواطنين حاولوا اختطاف «طفل» بالقوة داخل مركبة في بيشة

بالفيديو.. ضبط 3 مواطنين حاولوا اختطاف «طفل» بالقوة داخل مركبة في بيشة
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة عسير، من الإطاحة بثلاثة مواطنين، وذلك عقب مقطع فيديو متداول يظهر محاولتهم إركاب طفل (حدث) بالقوة داخل مركبة في محافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة عسير، أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول، ويظهر فيه 3 أشخاص قاموا بمحاولة إركاب حدث بالقوة داخل مركبة في أحد أحياء محافظة بيشة؛ فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوياتهم والقبض عليهم.

وأشار إلى أنه تم إيقاف المتهمين، ويُجرى حالياً استكمال الإجراءات الأولية بحقهم، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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