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سرقة ونصب وإشهار سلاح على رجال الأمن.. ضبطيات أمنية خلال أيام (فيديو)

سرقة ونصب وإشهار سلاح على رجال الأمن.. ضبطيات أمنية خلال أيام (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نشر حساب الأمن العام على “تويتر” مقطع فيديو، وثق خلاله عددا من الضبطيات الأمنية التي تمت الأسبوع الماضي.

وأوضح الأمن العام أنه تم القبض على مواطن أشهر سلاحا ناريا على رجال الأمن وأطلق أعيرة نارية في الهواء داخل أحد الأحياء السكنية.

وقال الأمن العام: إنه تم القبض أيضا على مواطنيْن ارتكبا عددًا من الجرائم، تمثلت في استخدام إحدى منصات التواصل في النصب والاحتيال والإعلان عن وظائف مقابل مبلغ مالي.

كما تم القبض على أربعة مواطنين ارتكبوا عددا من جرائم السرقات تمثلت في سرقة المركبات وسلب العمالة تحت تهديد السلاح باستخدام لباس عسكري ومركبات مسروقة.

وأضاف حساب الأمن أنه تم القبض على ثلاثة مواطنين قاموا بسرقة مركبتين تحت تهديد السلاح، وقاوموا رجال الأمن أثناء محاولتهم الهروب.

كما تم القبض على سبعة مقيمين من الجنسيتين اليمنية والسودانية، ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ارتكبوا عددًا من الجرائم تمثلت في سرقة 32 بطارية لأبراج شركات الاتصالات.

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