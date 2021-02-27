الإطاحة بـ 5 لصوص ارتكبوا سرقات بقيمة 2.5 مليون ريال بالرياض..تعرف على التفاصيل

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تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على 3 مواطنين، ومخالفين اثنين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.

وأوضح الرائد الكريديس بأن المقبوض عليهم ارتكبوا عددا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي تمثلت في سرقة المتاجر والمنازل والمدارس، وسرقة أموال ومعدات وتجهيزات في أحياء عدة بمدينة الرياض وبيعها عبر منافذ بيع الأثاث المستعمل.

وأشارت الاستدلالات الأولية إلى أن قيمة المسروقات تجاوزت 2.5 مليون ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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